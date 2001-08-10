Житель Углегорска выстрелил в собаку из пневматической винтовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мировой судья судебного участка №17 Углегорского района вынес обвинительный приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным.
Суд установил, что подсудимый, находясь по месту жительства на балконе многоквартирного дома, в ответ на просьбу супруги спугнуть гулявшую во дворе собаку выстрелил в животное из пневматической винтовки. Собака через непродолжительное время погибла от полученной травмы.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учётом позиции государственного обвинителя и признания вины назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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