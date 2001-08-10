Землетрясение магнитудой 4,6 произошло восточнее Малокурильского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября 2026 года в 02:21 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 32 километрах к востоку от села Малокурильское. Координаты очага – 43,9 градуса северной широты и 147,4 градуса восточной долготы, глубина залегания – 58 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на Шикотане колебания могли достигать до 3 баллов. Такая интенсивность обычно ощущается как лёгкое покачивание и не приводит к разрушениям.

Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.