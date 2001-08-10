Третий сезон проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился третий сезон паблик-арт программы «Взгляды». За три года новый облик получили более 90 фасадов: 50 муралов появились на старте проекта, 36 украсили город в прошлом году и ещё шесть – этим летом и осенью.

Новые масштабные полотна вписались в городскую среду: две картины украсили дома №64 и №268 по проспекту Мира, другие работы пополнили галерею под открытым небом на улицах Поповича, 67, Карьерной, 35, Украинской, 45 и Физкультурной, 10.

Важной частью программы стал образовательный блок. Узнать больше о стрит-арте горожане могут на занятиях московского художника и теоретика уличного искусства Игоря Поносова. Его интенсив собрал в арт-резиденции «Маяк» дизайнеров, архитекторов и неравнодушных к урбанистике южносахалинцев. Помимо лекций, слушателей ждут практические задания и прогулки по городу. Вход свободный, расписание и регистрация – на сайте проекта.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, художник отметил, что город заметно преобразился с 2019 года. Уличное искусство меняет и город, и жителей – они начинают смотреть на знакомые места по-новому. Среди слушателей курса – писатель и фотограф Ольга Коцюрбий. Она живёт в Южно-Сахалинске шесть лет и призналась, что перефотографировала все росписи. Её любимый мурал – медведь на перекрёстке улиц Горького и Емельянова.

В городе уже готовятся к новому сезону проекта. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова рассказала, что в следующем году акцент сделают на мозаике и реставрации существующих панно. А к 145-летию Южно-Сахалинска появится новый объект – остановочный павильон с мозаичной композицией о главных вехах развития города. Программа «Взгляды» реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина.