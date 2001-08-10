Сахалинца насмерть придавило металлическими решётками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при проведении ремонтных работ.

23 сентября 2026 года в районе одного из частных домов в селе Горнозаводск Невельского района мужчина ремонтировал сарай. В ходе работ его придавило металлическими решётками общей массой около 120 килограммов.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.