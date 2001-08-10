Тихоокеанское
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09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца насмерть придавило металлическими решётками

Сахалинца насмерть придавило металлическими решётками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя при проведении ремонтных работ.

23 сентября 2026 года в районе одного из частных домов в селе Горнозаводск Невельского района мужчина ремонтировал сарай. В ходе работ его придавило металлическими решётками общей массой около 120 килограммов.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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