Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Красногорск Томаринского района продолжается очистка акватории от затонувшего имущества. Работы ведутся при поддержке президентского нацпроекта "Экологическое благополучие".

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, подрядчик удалил пятый объект из девяти, запланированных к утилизации в Томаринском районе в 2026 году.

С помощью системы блоков затонувшее судно вытянули на берег для дальнейшей резки на габаритные части, пригодные для транспортировки и утилизации. Подрядчик не сбавляет темпы и уже приступил к удалению следующего объекта. В этом году работы проводятся в Корсаковском, Холмском, Невельском, Долинском и Александровск-Сахалинском районах, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

Напомним, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко утилизация затонувшего имущества в островном регионе ведётся с опережением графика. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется по инициативе президента Владимира Путина, из акватории Сахалинской области планируется завершить работы по удалению ещё 15 объектов.