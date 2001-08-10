В Южно-Сахалинске после прокладки дороги через лес повреждены почти 3,6 тысячи деревьев и подлеска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений в защитных лесах городского округа. Фигурантом стал руководитель коммерческой организации, ущерб оценён как особо крупный.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, факт незаконной рубки лесных насаждений в защитных лесах городского округа "город Южно-Сахалинск" установлен в особо крупном размере.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 48-летний руководитель и учредитель коммерческой организации, имея разрешение на геологическое изучение недр, организовал прокладку технической дороги через лесной массив с использованием специализированной техники. Разрешительные документы на повреждение лесных насаждений при этом отсутствовали.
В результате противоправных действий, совершённых умышленно и из корыстных побуждений, лесным насаждениям причинён существенный вред. По предварительным данным, повреждены до степени прекращения роста 496 деревьев породы берёза и 3107 экземпляров подлеска. Общая сумма материального ущерба составила свыше 2,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Следственным управлением УМВД России "Южно-Сахалинск" по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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