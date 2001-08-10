Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорске местная жительница стала жертвой киберпреступников. Злоумышленники получили доступ к её личному кабинету на портале "Госуслуги".
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о неправомерном доступе к её персональным данным.
По данным следствия, инцидент произошёл 24 сентября. Потерпевшей поступил телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником сервисной службы. Под предлогом проведения работ по замене домофона в жилом доме злоумышленник убедил женщину продиктовать код, пришедший ей в СМС-сообщении.
Использовав полученный код, мошенники получили полный доступ к учётной записи потерпевшей на портале "Госуслуги". В короткий срок злоумышленники изменили персональные данные в профиле и оформили от имени женщины электронную доверенность на имя постороннего лица. Несмотря на то, что финансового ущерба удалось избежать, личная информация гражданки была скомпрометирована.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых.
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