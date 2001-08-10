В регионе растет спрос на профессиональное обучение среди жителей старше 60 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К Международному дню пожилых людей в регионе подвели итоги работы по занятости жителей старше 60 лет. С начала года при поддержке Кадрового центра трудоустроен 131 человек. Эта работа дополняет региональные инициативы для старшего поколения, которые развиваются по проекту губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение».

Сахалинцы и курильчане трудятся учителями, социальными педагогами, медицинскими сестрами, продавцами, поварами, кухонными рабочими, охранниками, сторожами и подсобными рабочими.

Карьерные консультанты помогают островитянам подобрать работу с учетом опыта, навыков и пожеланий к условиям труда. Вместе с человеком ищут подходящие вакансии, готовят резюме и к собеседованию, если для трудоустройства нужны новые знания — предлагают профессиональное обучение.

«Люди старшего возраста обладают большим профессиональным опытом и готовы оставаться активными на рынке труда. При этом растет интерес и к новым знаниям: в этом году обучение выбрали 37 человек — почти на треть больше, чем годом ранее. Сейчас продолжается набор на бесплатные программы, в том числе для незанятых пенсионеров», — рассказала < strong>руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

Жители старше 60 лет осваивают профессии частного охранника, оператора котельной, сиделки, электрогазосварщика и делопроизводителя. Есть и современное направление — оператор беспилотных авиационных систем. Обучение уже завершили 33 человека, десять после него трудоустроились, еще трое сохранили свои рабочие места.

В Сахалинской области есть и другие возможности оставаться активными после выхода на пенсию. Жители старшего поколения участвуют в движении «серебряных» волонтеров, социальных и общественных проектах региона. Такая работа также развивается при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

Сейчас Кадровый центр продолжает набор на бесплатное обучение. Незанятые пенсионеры могут выучиться на повара, кондитера, сварщика, няню или частного охранника, а водители — пройти переподготовку с категории B на C или D.

Подобрать вакансию или программу обучения можно в любом филиале Кадрового центра региона. Запись и консультация — 8 (900) 488-85-35.