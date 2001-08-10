Житель Южно-Сахалинска вынес из магазина продукты на 8 тысяч рублей и попал под следствие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от менеджера торговой сети о том, что неизвестное лицо похитило товар. Оперативники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» задержали ранее судимого за кражу 46-летнего жителя областной столицы.
По версии правоохранителей, мужчина, находясь в торговом зале, убедился, что за его манипуляциями никто не наблюдает, и собрал с полок магазина продукты питания и припрятал их в пакет. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила более 8 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что его действия остались незамеченными для персонала и покупателей, злоумышленник скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
После того как представители торговой сети обнаружили недостачу и обратились с заявлением в дежурную часть полиции, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате личность подозреваемого была оперативно установлена, а сам он задержан.
По данному факту в отношении гражданина отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»). В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
10:00 29 Сентября Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
12:02 28 Сентября На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода
09:33 30 Сентября На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
- 17:40 Вчера Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих
- 16:10 Вчера В Макарове прошла встреча с жителями в рамках губернаторского проекта «Управдом»
- 14:58 Вчера На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?