Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2026
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Житель Южно-Сахалинска вынес из магазина продукты на 8 тысяч рублей и попал под следствие
13:58, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска вынес из магазина продукты на 8 тысяч рублей и попал под следствие

Житель Южно-Сахалинска вынес из магазина продукты на 8 тысяч рублей и попал под следствие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от менеджера торговой сети о том, что неизвестное лицо похитило товар. Оперативники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» задержали ранее судимого за кражу 46-летнего жителя областной столицы.

По версии правоохранителей, мужчина, находясь в торговом зале, убедился, что за его манипуляциями никто не наблюдает, и собрал с полок магазина продукты питания и припрятал их в пакет. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила более 8 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что его действия остались незамеченными для персонала и покупателей, злоумышленник скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

После того как представители торговой сети обнаружили недостачу и обратились с заявлением в дежурную часть полиции, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате личность подозреваемого была оперативно установлена, а сам он задержан.

По данному факту в отношении гражданина отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества»). В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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