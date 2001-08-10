Сергей Надсадин поздравил старшее поколение южносахалинцев с праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорогие жители Южно-Сахалинска! От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Этот праздник - прекрасный повод сказать слова искренней благодарности и признательности людям, чья мудрость, жизненный опыт и энергия являются фундаментом нашего общества.
Южно-Сахалинск - это город, где комфорт для человека становится главным критерием развития. Здесь усилиями властей всех уровней - федеральных, областных и муниципальных - создается среда, в которой каждый житель, от рождения до преклонного возраста, чувствует заботу и поддержку. И нам особенно приятно видеть, что старшее поколение горожан активно пользуется всеми возможностями для самореализации.
Огромную роль в жизни южносахалинцев серебряного возраста играет региональный социальный проект «Сахалинское долголетие», инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Благодаря которому для горожан открыты двери для бесплатного культурного досуга и занятий спортом. Вы ходите на социальный фитнес, в бассейн, занимаетесь физкультурой, участвуете в волонтерских проектах и ведете насыщенную общественную жизнь. Ваш оптимизм и молодость души служат примером для молодежи. Забота о старших в нашем городе - это не формальность, а часть городской культуры, и мы будем продолжать создавать все условия для вашего активного долголетия.
Особенно радует, как в Южно-Сахалинске развивается движение «серебряных» волонтеров. Ваша готовность помогать другим, дарить тепло и внимание вдохновляет. А конкурсы красоты и спортивные состязания для представителей старшего поколения - это яркое подтверждение того, что возраст не помеха для элегантности и здорового образа жизни.
Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и долгих лет счастливой жизни в кругу любящих близких. Оставайтесь всегда такими же молодыми, активными и жизнерадостными!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
10:00 29 Сентября Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
12:02 28 Сентября На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода
09:33 30 Сентября На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
- 17:40 Вчера Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих
- 16:10 Вчера В Макарове прошла встреча с жителями в рамках губернаторского проекта «Управдом»
- 14:58 Вчера На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?