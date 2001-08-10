Сергей Надсадин поздравил старшее поколение южносахалинцев с праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорогие жители Южно-Сахалинска! От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Этот праздник - прекрасный повод сказать слова искренней благодарности и признательности людям, чья мудрость, жизненный опыт и энергия являются фундаментом нашего общества.

Южно-Сахалинск - это город, где комфорт для человека становится главным критерием развития. Здесь усилиями властей всех уровней - федеральных, областных и муниципальных - создается среда, в которой каждый житель, от рождения до преклонного возраста, чувствует заботу и поддержку. И нам особенно приятно видеть, что старшее поколение горожан активно пользуется всеми возможностями для самореализации.

Огромную роль в жизни южносахалинцев серебряного возраста играет региональный социальный проект «Сахалинское долголетие», инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Благодаря которому для горожан открыты двери для бесплатного культурного досуга и занятий спортом. Вы ходите на социальный фитнес, в бассейн, занимаетесь физкультурой, участвуете в волонтерских проектах и ведете насыщенную общественную жизнь. Ваш оптимизм и молодость души служат примером для молодежи. Забота о старших в нашем городе - это не формальность, а часть городской культуры, и мы будем продолжать создавать все условия для вашего активного долголетия.

Особенно радует, как в Южно-Сахалинске развивается движение «серебряных» волонтеров. Ваша готовность помогать другим, дарить тепло и внимание вдохновляет. А конкурсы красоты и спортивные состязания для представителей старшего поколения - это яркое подтверждение того, что возраст не помеха для элегантности и здорового образа жизни.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и долгих лет счастливой жизни в кругу любящих близких. Оставайтесь всегда такими же молодыми, активными и жизнерадостными!