Музей книги Чехова приглашает на открытие выставки «Жизнь школьных музеев»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжаются мероприятия, посвящённые 130-летию музейного дела Сахалинской области, при поддержке министерства культуры и архивного дела в музее книги открывается необычная экспозиция, представляющая экспонаты из фондов островных школ.

Школьный музей — это особое пространство, где история становится частью повседневной жизни. Сегодня в Сахалинской области насчитывается 68 школьных музеев. Каждый из них имеет свою историю, профиль и особенности. Выставка «Жизнь школьных музеев» знакомит с многообразием этих культурных пространств, в основу экспозиции вошли предметы из пяти школьных музеев учебных заведений Южно-Сахалинска, сёл Березняки, Углезаводска, Горнозаводска и Огоньки.

Каждый экспонат — небольшая часть большой истории. Выставка призвана показать результаты поисковой и исследовательской работы педагогов и школьников, поделиться опытом, который может стать основой для новых проектов, а главное – продемонстрировать то, как музейная деятельность вдохновляет самих детей. Среди представленных предметов – свидетельства исторического развития региона, разнообразия его флоры и фауны, атрибуты школьных лет прошлого столетия, когда все ученики были пионерами!

Открытие выставки «Жизнь школьных музеев» пройдёт 2 октября в 16:00, экспозиция будет представлена в литературной гостиной музея книги Чехова.