Музей книги Чехова приглашает на открытие выставки «Жизнь школьных музеев»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжаются мероприятия, посвящённые 130-летию музейного дела Сахалинской области, при поддержке министерства культуры и архивного дела в музее книги открывается необычная экспозиция, представляющая экспонаты из фондов островных школ.
Школьный музей — это особое пространство, где история становится частью повседневной жизни. Сегодня в Сахалинской области насчитывается 68 школьных музеев. Каждый из них имеет свою историю, профиль и особенности. Выставка «Жизнь школьных музеев» знакомит с многообразием этих культурных пространств, в основу экспозиции вошли предметы из пяти школьных музеев учебных заведений Южно-Сахалинска, сёл Березняки, Углезаводска, Горнозаводска и Огоньки.
Каждый экспонат — небольшая часть большой истории. Выставка призвана показать результаты поисковой и исследовательской работы педагогов и школьников, поделиться опытом, который может стать основой для новых проектов, а главное – продемонстрировать то, как музейная деятельность вдохновляет самих детей. Среди представленных предметов – свидетельства исторического развития региона, разнообразия его флоры и фауны, атрибуты школьных лет прошлого столетия, когда все ученики были пионерами!
Открытие выставки «Жизнь школьных музеев» пройдёт 2 октября в 16:00, экспозиция будет представлена в литературной гостиной музея книги Чехова.
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