Сотрудники Госавтоинспекции пресекли серию грубых нарушений ПДД нетрезвыми водителями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области продолжают проводить целенаправленную работу по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, представляющих смертельную опасность для окружающих. Особое внимание дорожных полицейских приковано к водителям, которые игнорируют ранее наложенные административные или уголовные наказания и вновь садятся за руль в состоянии опьянения.
Так, 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции в Южно-Сахалинске остановили минивэн под управлением ранее неоднократно судимого гражданина 1993 года рождения. Проверка документов показала, что в ноябре 2025 года водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Проведенное на месте освидетельствование с помощью алкотестера зафиксировало у него состояние опьянения - прибор показал 0,814 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.
Буквально на следующий день, 21 сентября, в Долинске инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль под управлением жителя села Быков 2007 года рождения. Молодой человек также находился за рулем с признаками опьянения: результат алкотестера составил 0,670 мг/л. Выяснилось, что в сентябре 2025 года он уже привлекался к административной ответственности и отбыл наказание в виде 10 суток ареста.
Аналогичные преступления были пресечены и в областном центре. К уголовной ответственности привлечен водитель мотоцикла 1996 года рождения. В январе текущего года мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, однако выводов для себя не сделал и вновь сел за руль пьяным. А 23 сентября на улице Колодезной дорожные полицейские задержали водителя 1985 года рождения. Ранее он уже отбывал административный арест за аналогичное правонарушение, но в этот раз от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказался, что по закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.
Во всех четырех случаях автомобили и мотоцикл нарушителей были изъяты сотрудниками полиции и помещены на специализированные стоянки. В отношении всех фигурантов подразделениями дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция напоминает гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Подобное безответственное поведение ставит под угрозу жизни и здоровье ни в чем не повинных людей. Управление транспортным средством после употребления алкоголя влекут за собой суровое наказание, включая крупные штрафы, обязательные работы, лишение свободы, а также конфискацию транспортного средства в доход государства.
Полиция призывает сахалинцев и курильчан проявлять активную гражданскую позицию и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы видите, что водитель с признаками опьянения собирается управлять транспортным средством или уже движется по дороге, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть по месту жительства. Возможно, ваш звонок поможет предотвратить страшную трагедию.
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