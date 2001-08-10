Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2026
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12:29, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли серию грубых нарушений ПДД нетрезвыми водителями

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли серию грубых нарушений ПДД нетрезвыми водителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области продолжают проводить целенаправленную работу по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, представляющих смертельную опасность для окружающих. Особое внимание дорожных полицейских приковано к водителям, которые игнорируют ранее наложенные административные или уголовные наказания и вновь садятся за руль в состоянии опьянения.

Так, 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции в Южно-Сахалинске остановили минивэн под управлением ранее неоднократно судимого гражданина 1993 года рождения. Проверка документов показала, что в ноябре 2025 года водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Проведенное на месте освидетельствование с помощью алкотестера зафиксировало у него состояние опьянения - прибор показал 0,814 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. 

Буквально на следующий день, 21 сентября, в Долинске инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль под управлением жителя села Быков 2007 года рождения. Молодой человек также находился за рулем с признаками опьянения: результат алкотестера составил 0,670 мг/л. Выяснилось, что в сентябре 2025 года он уже привлекался к административной ответственности и отбыл наказание в виде 10 суток ареста. 

Аналогичные преступления были пресечены и в областном центре. К уголовной ответственности привлечен водитель мотоцикла 1996 года рождения. В январе текущего года мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, однако выводов для себя не сделал и вновь сел за руль пьяным. А 23 сентября на улице Колодезной дорожные полицейские задержали водителя 1985 года рождения. Ранее он уже отбывал административный арест за аналогичное правонарушение, но в этот раз от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказался, что по закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Во всех четырех случаях автомобили и мотоцикл нарушителей были изъяты сотрудниками полиции и помещены на специализированные стоянки. В отношении всех фигурантов подразделениями дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Подобное безответственное поведение ставит под угрозу жизни и здоровье ни в чем не повинных людей. Управление транспортным средством после употребления алкоголя влекут за собой суровое наказание, включая крупные штрафы, обязательные работы, лишение свободы, а также конфискацию транспортного средства в доход государства. 

Полиция призывает сахалинцев и курильчан проявлять активную гражданскую позицию и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы видите, что водитель с признаками опьянения собирается управлять транспортным средством или уже движется по дороге, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть по месту жительства. Возможно, ваш звонок поможет предотвратить страшную трагедию.

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