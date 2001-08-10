Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев подвел итоги избирательной кампании и обозначил задачи на предстоящий период. Партия увеличила свое представительство в парламенте, зафиксировав исторический результат.

«Единая Россия» получила 349 мандатов — на 25 больше, чем в прошлом созыве. Из них 140 депутатских мест закреплены за федеральным списком, оставшиеся 209 распределены между победителями в округах.

Отдельное внимание Дмитрий Медведев уделил рекордной явке избирателей и законности самой процедуры голосования по всей стране.

«Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам. Беспрецедентным получился и уровень голосования. Это почти 60% избирателей, или 62 миллиона жителей нашей страны. Рост явки был зафиксирован во всех регионах, на всех наших территориях. Оно прошло строго в соответствии с законом», — отметил он.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов подтвердил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, еще свыше 270 тысяч соотечественников проголосовали за рубежом.

Слаженную работу партийных структур по всей стране отметил и секретарь Генсовета Владимир Якушев, указав на общий вклад региональных отделений и команды в победу.

«Каждый внёс лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли», — сказал он.

Стратегическая цель партии не меняется — построение благополучного, развитого и стабильного общества остается приоритетом. Все кадровые решения по руководству фракцией и комитетами Госдумы будут выстраиваться вокруг реализации Народной программы.