Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который хотел продать икру, перекупленную у неизвестных лиц, сообщает astv.ru, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Сахалинской области.

Мужчина оборудовал хозпостройку под цех по переработке ястыков с икрой кеты в готовую к продаже рыбную продукцию в количестве 403 кг, которую расфасовал в пластиковые контейнеры, и хранил в морозильной камере с целью дальнейшего сбыта.

В судебном заседании сахалинец признал вину в полном объёме. В наказание мужчину оштрафовали на 600 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.