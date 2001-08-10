Сергей Надсадин рассказал о единой системе поддержки семей в Южно-Сахалинске на Всероссийском форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшие муниципальные практики и опыт совместной работы с правительством Сахалинской области в сфере семейной политики представил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на Всероссийском форуме «Город для семьи», который проходит с 1 по 3 октября в Саранске.

На пленарном заседании глава города в формате ВКС рассказал, как в Южно-Сахалинске выстраивается единая система поддержки семьи — от заботы о будущих родителях, материнстве и детстве до создания возможностей для активной и достойной жизни старшего поколения. Именно такой комплексный подход сегодня позволяет городу претендовать на звание «Семейной столицы России». Ранее Южно-Сахалинск вошел в топ-10 городов-финалистов одноименного конкурса, наряду с Казанью, Нижним Новгородом, Новосибирском, Омском, Пензой, Рязанью, Саранском, Тулой и Ханты-Мансийском.

— Создание семьи — это неотъемлемая часть наших традиций и ценностей. Мы целенаправленно формируем среду, удобную для семейной жизни: строим скверы, школы, детские сады, развиваем общественные пространства, дороги и дворы. Каждый из созданных объектов решает свою задачу, но вместе они дают семье главное — уверенность, что в городе легко жить, работать и растить детей,— отметил Сергей Надсадин. — Для нас также важно, чтобы каждый житель чувствовал заботу на всём жизненном пути: когда ждёт прибавления в семье, растит детей, помогает внукам и встречает старший возраст — активным и востребованным.

Мэр рассказал участникам из разных регионов страны, как на островах выстраивается система поддержки семей. Результат Южно-Сахалинска стал возможен благодаря слаженной работе региональной и муниципальной власти. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко задаёт стратегию и темп развития, правительство области обеспечивает ресурс и масштаб реализации проектов, муниципалитет превращает решения в конкретную помощь рядом с домом. Семье не нужно разбираться, где заканчиваются полномочия области и начинаются полномочия города. Ей важно вовремя получить помощь.

Отдельно Сергей Надсадин остановился на цифрах, которые говорят сами за себя. Сегодня в Южно-Сахалинске 51 660 семей с детьми, из них 3 764 — многодетные, и в них растут 12 542 ребёнка. За два года многодетных семей в городе прибавилось на 318, а детей в них — на 1 173. По словам мэра, за этими числами — доверие семей к городу и осознанный выбор растить детей в Южно-Сахалинске.

Выстроенная система заботы начинает работать ещё до рождения ребёнка. Проект «Счастливое материнство» сопровождает семью от планирования беременности до первых лет жизни малыша: обследования, подготовка к родам, помощь персонального «проводника здоровья». Город открыл уникальные для региона семейные дошкольные группы: шесть групп в четырёх детских садах принимают 19 детей от двух месяцев до семи лет. Это позволяет родителям совмещать работу, родительские обязанности и повседневные дела.

Вектор этой работы для всей сахалинской команды задал губернатор Валерий Лимаренко: поддержка семьи должна быть не набором отдельных мер, а целостной системой, которая помогает человеку на разных этапах жизни.

— С 2025 года в Сахалинской области реализуется проект «Счастливое материнство». Помимо комплекса мер соцподдержки, мы создаем особую атмосферу заботы о будущих мамах и семьях с детьми. Некоторые наши инициативы уникальны в масштабах страны. В регионе появились «проводники счастья» — мамы и бабушки с большим опытом, которые сопровождают беременных женщин. Организован институт нянь, открыты группы временного присмотра за детьми, а на предприятиях стала нормой этика поддержки женщин, планирующих совмещать материнство, карьеру и саморазвитие. Большое внимание мы уделяем здоровью населения: по уровню медицины регион входит в тройку лидеров в России. Главный результат этой большой работы — будущие родители обретают уверенность, беременных женщин на островах становится больше, — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Напомним, путь Южно-Сахалинска к финалу конкурса «Семейная столица России» занял несколько месяцев. Сначала город вошёл в топ-10 среди муниципалитетов страны. Затем, с 9 по 13 сентября, в Южно-Сахалинске работала экспертная комиссия конкурса. Специалисты оценивали, насколько городская инфраструктура, транспорт и социальные сервисы реально отвечают потребностям семей. Эксперты посетили новый аэровокзальный комплекс, центр репродуктивного здоровья, «Корпорацию нянь», социальные и реабилитационные учреждения, в том числе центры «Маячок» и «Преодоление». В программе также были студенческий городок СахГУ, Центр водных видов спорта «Волна», молодёжное пространство «Классно вместе», объекты образования и городской среды. Комиссия изучала не отчёты, а реальную практику: как семья с коляской передвигается по городу, как устроена помощь будущим мамам, как организован досуг и созданы возможности для совмещения работы с семейной жизнью. Экспертная комиссия, работавшая в разных регионах России, оценила практику Южно-Сахалинска и признала её одной из лучших.

Южно-Сахалинск уже вошёл в число самых семейных городов страны. Получит ли город главный титул — «Семейная столица России», вся страна узнает в середине октября, когда будут подведены итоги всероссийского конкурса.