Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» оперативно установили и задержали молодого человека, подозреваемого в хищении велосипеда из подъезда жилого дома. Сумма ущерба, причинённого владелице, составила 15 600 рублей.
Ранее в дежурную часть поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный тайно похитил её велосипед, оставленный в подъезде многоквартирного дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.
Следствие установило, что фигурант, прогуливаясь по городу, зашёл в подъезд одного из домов. Там он заметил велосипед, не оборудованный противоугонной системой и оставленный без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, молодой человек решил завладеть чужим имуществом. После непродолжительного использования он продал двухколёсный транспорт неизвестному лицу.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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