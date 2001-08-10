Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» оперативно установили и задержали молодого человека, подозреваемого в хищении велосипеда из подъезда жилого дома. Сумма ущерба, причинённого владелице, составила 15 600 рублей.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от 37-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный тайно похитил её велосипед, оставленный в подъезде многоквартирного дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

Следствие установило, что фигурант, прогуливаясь по городу, зашёл в подъезд одного из домов. Там он заметил велосипед, не оборудованный противоугонной системой и оставленный без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, молодой человек решил завладеть чужим имуществом. После непродолжительного использования он продал двухколёсный транспорт неизвестному лицу.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.