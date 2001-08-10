Яна Лантратова: терапевта по ОМС нужно ждать не больше суток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о сроках оказания медицинской помощи по ОМС. По её словам, время ожидания приёма у терапевта, педиатра или врача общей практики не должно превышать 24 часов с момента обращения, сообщает ТАСС.

Речь идёт о базовом нормативе, закреплённом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Пациент может обратиться в поликлинику по месту прикрепления, и приём должен состояться в течение суток.

Если сроки нарушаются, граждане вправе обратиться к страховому представителю, в территориальный фонд ОМС или к уполномоченному по правам человека. Ведомство напоминает, что соблюдение сроков ожидания медицинской помощи – одна из гарантий доступности медобслуживания.