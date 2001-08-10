Пенсионерка из Южно-Сахалинска фиктивно прописала 106 иностранцев и отправилась в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу против 67-летней местной жительницы. Её признали виновной в двух преступлениях по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России.

Суд установил, что осуждённая, ранее дважды судимая за аналогичное преступление, с сентября по декабрь 2025 года и с февраля по апрель 2026 года фиктивно поставила на учёт 106 иностранных граждан. Она заведомо знала, что жить в этом помещении они не будут.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учётом позиции государственного обвинителя о недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания назначил подсудимой 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Осуждённая обжаловала приговор в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции с учётом мнения прокурора и принимая во внимание личность осуждённой, которая не встала на путь исправления, оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.