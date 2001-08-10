В 11 районах Сахалинской области стартовал отопительный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сегодня, 1 октября, в 11 районах включили отопление. Среди них: Александровск-Сахалинский (в селах < strong>Мгачи, Виахту, Хоэ, Дуэ), Анивский, Долинский (в селах Стародубское, Советское, Взморье), Макаровский, Ногликский, Северо-Курильский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Южно-Сахалинск. Отопительный сезон находится на контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Первыми на Сахалине тепло начали получать жители Охинского района — с 23 сентября. Корсаковский и Поронайский районы планируют подключение с 5 октября, Холмский — с 10 октября, Курильский и Южно-Курильский — в соответствии с температурным графиком.

— Ресурсоснабжающие организации приступили к запуску котельных и поэтапному подключению абонентов к теплоснабжению. Это не означает, что 1 октября сразу во всех домах станет теплее. Дело в том, что запуск системы — это не одномоментное действие, а сложный технологический процесс. Процесс может занять несколько дней, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В рамках подготовки к отопительному сезону проведена масштабная работа. В частности, на текущий момент заменено 58,2 км сетей из 64 км, запланированных на текущий год. В том числе заменено 9 км из 13,5< strong> км сетей в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», включённого по решению Президента России Владимира Путина в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

На данный момент в 16 районах создан нормативный запас топлива на 45 суток. Это более 81 тысячи тонн угля и 4 тысячи тонн жидкого топлива. Для Охи и Ноглик 45-суточный угольный резерв не актуален — там отопление идет от газа.

В случае если батареи в квартире не стали тёплыми спустя неделю после старта отопительного сезона в районе, то в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, так как именно они отвечают за внутридомовую систему отопления. Это можно сделать по телефону или онлайн через приложение «Госуслуги Дом» либо через чат-бота в домовом чате. Заявка, поданная через «Госуслуги Дом», является официальным обращением и контролируется государственной жилищной инспекцией.

Также заявку можно оставить в Единой диспетчерской службе местной администрации или в кол-центре ЖКХ Сахалинской области по телефону *0065 (с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00).