В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с тем, что привычная дата выплаты – 3 октября – выпадает на выходной день, Отделение СФР по Сахалинской области перечислит единое пособие на детей и беременным женщинам через банки досрочно, 2 октября.
Досрочная выплата коснётся и других мер поддержки с датой доставки 3-го числа. Вместе с единым пособием в пятницу, 2 октября, перечислят:
– ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
– ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащего по призыву.
По графику, 5 октября, перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, до 8 октября включительно перечислят ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям. Выплата пенсий в октябре через кредитные организации также будет произведена 16 октября. Выплату пособий и пенсий для получателей через почту произведут согласно графику работы отделений «Почты России» с 3 по 21 октября.
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