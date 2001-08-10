В парке Гагарина высадили ещё 13 молодых деревьев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициатива «Посади своё дерево в парке» направлена на сохранение и восстановление зелёного фонда, а также вовлечение жителей Южно-Сахалинска в создание комфортной городской среды. Проект отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.
В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в рамках проекта высадили ещё 13 молодых деревьев. Саженцы ивы ломкой, черёмухи краснолистной и сливы декоративной появились на Генеральской аллее, у озера Нижнее и рядом с кафе «Мама Кофе».
Проект стартовал летом, и за это время горожане посадили 50 деревьев. До конца сезона планируется высадить ещё столько же.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, ведущий инженер ландшафтной архитектуры и озеленения парка Кирилл Пигун отметил, что саженцы люди приобретают сами, а парк помогает с высадкой – копает ямы, заготавливает плодородную землю. Ухаживать за деревьями можно самостоятельно, но по соглашению парк обеспечивает весь необходимый уход. По его словам, люди с удовольствием откликаются, потому что парк – их любимое место.
Жительница Южно-Сахалинска Мария Ивановская поделилась, что вместе с коллегами решила участвовать в акции. Она посадила своё дерево – оно будет семейным. Через десять лет, по её словам, оно станет большим и раскидистым. Горожане любят парк и хотят, чтобы он хорошел с каждым годом.
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