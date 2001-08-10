Ко Дню пожилых людей зоопарк проведёт беседы мастер-классы и чаепитие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк приглашает представителей старшего поколения на праздничную программу ко Дню пожилых людей. С 1 по 3 октября посетить учреждение можно бесплатно – достаточно предъявить в кассе пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.
Сам праздник пройдёт 3 октября в формате тёплой встречи с культурно-просветительской программой под открытым небом. В случае плохой погоды мероприятия состоятся в актовом зале. Участников ждут творческие площадки от сотрудников и партнёров зоопарка, а завершится праздник чаепитием.
В 13:00 начнётся беседа «По страницам истории зоопарка». Гостям расскажут о 30-летней истории учреждения: от создания в 1993 году до наших дней. Сотрудники напомнят, как в 1994 году животных временно разместили в городском парке, а в 2000 году началась масштабная реконструкция. На архивных кадрах покажут, как возводились новые вольеры, благоустраивалась территория и пополнялась коллекция.
С 14:00 до 15:00 будут работать творческие площадки. На интерактивном занятии «Природа в деталях» гости познакомятся с животными через тактильные ощущения – специалисты расскажут, как устроены покровы рептилий, птиц и млекопитающих, а участники смогут прикоснуться к перьям, чешуе и меху из коллекции зоопарка. Педагоги центра «Унисон» проведут мастер-классы «Брошь своими руками» и «Цветочная композиция» – рисование акварелью в нетрадиционных техниках.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, в 15:00 гостей ждёт чаепитие и завершение праздничной программы.
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