Пьяный житель Углегорска угрожал полицейской и пытался ударить её по голове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске 64-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника полиции. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области, уголовное дело возбуждено Углегорским межрайонным следственным отделом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По версии следствия, 15 сентября 2026 года в вечернее время сотрудник полиции находилась во дворе одного из домов по улице Победы в Углегорске. К ней подошёл фигурант дела, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Достоверно зная, что перед ним представитель власти, он начал высказывать в её адрес оскорбления.

Сотрудник полиции потребовала прекратить противоправные действия, однако подозреваемый ответил отказом, после чего стал угрожать ей применением насилия и попытался нанести удар рукой в область головы. Полицейская пресекла его действия, оттолкнув руку. Высказанную угрозу и противоправные действия она восприняла как реальные.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.