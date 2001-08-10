В Южно-Сахалинске задержали подозреваемую в серии краж игровых приставок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала августа 2026 года в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило два заявления о кражах игровых приставок из сети магазинов цифровой и бытовой техники. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – ею оказалась 38-летняя жительница областного центра.

Выяснилось, что женщина посещала магазины Южно-Сахалинска и похищала игровые приставки, которые пользовались спросом. 12 августа она дождалась, когда персонал отвлечётся на других покупателей, взяла с открытой витрины приставку, спрятала в пакет и покинула магазин. Сумма ущерба составила 120 500 рублей.

На следующий день она пришла в другой магазин цифровой техники и по той же схеме вынесла игровую консоль. Похищенное продала, а деньги потратила по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 190 000 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.