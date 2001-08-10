15 нетрезвых и 34 водителя без прав задержали на Сахалине за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, с 25 по 27 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 403 нарушения ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 15 водителей в состоянии опьянения, а также 34 автомобилиста без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли девять водителей незарегистрированных машин, 26 – с тонировкой, 15 – с техническими неисправностями, девять – за выезд на встречную полосу, троих – за нарушение правил перевозки детей, троих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, четырёх пешеходов – за нарушение ПДД, пятерых – за невыполнение требований полиции, одного – за непредоставление преимущества пешеходу. Оформили 34 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, 24 автомобиля поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.