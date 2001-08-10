В Охе возбудили дело по факту осквернения памятника воинам-охинцам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Оха СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 19-летнего местного жителя. Его подозревают по части 4 статьи 354.1 УК РФ – публичное осквернение символов воинской славы России, совершённое публично, с оскорблением памяти защитников Отечества, с использованием интернета.
По версии следствия, 15 июня 2026 года вечером молодой человек находился в сквере на улице Ленина в Охе, у объекта культурного наследия «Памятник воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Действуя публично, в присутствии знакомого, он взобрался в обуви на мемориальную плиту и сидел на ней. Свои действия он попросил знакомого снять на камеру мобильного телефона.
17 июня подозреваемый разместил фотографии с противоправными действиями в одной из социальных сетей на своей странице, доступной неограниченному кругу лиц.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, уголовное дело возбудили на основании материалов Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.
Ведомство напоминает об уголовной ответственности за оскорбление памяти защитников Отечества и осквернение символов воинской славы России. Уважительное отношение к истории страны и памяти павших – обязанность каждого гражданина.
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