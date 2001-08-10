На Сахалине откроется выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «История книги» Музея Библии из Новокузнецка будет работать в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 1 октября с 11:00 до 19:00 и 2 октября с 11:00 до 15:00. Экспозиция познакомит посетителей с развитием письменности и книжной культуры через необычные предметы, которыми пользовались люди в разные исторические эпохи.

Передвижная выставка путешествует по России и уже побывала в 68 городах. За это время состоялось свыше 90 показов – от школьных актовых залов до крупных городских и краеведческих музеев.

Одна из главных особенностей проекта – интерактивный формат. Знакомство с историей письменности не ограничивается осмотром экспонатов за стеклом: некоторые предметы посетители смогут взять в руки и буквально почувствовать материалы, на которых люди писали столетия назад.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, гости выставки увидят лист папируса, прочный пергамент из кожи животных, тяжёлые глиняные таблички с клинописью. Среди раритетов – «Апостол» 1748 года, книга, пережившая почти три столетия. Ещё один необычный предмет – «книга, запечатанная в хлебе». Экспонаты сопровождают профессиональные экскурсоводы, которые помогут проследить путь письменности и книги от древних способов сохранения информации до привычной печатной культуры.

Выставка работает в конференц-зале на первом этаже.