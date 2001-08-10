Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2026
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09:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 3700 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Почти 3700 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 29 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 148 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления пятерых водителей в состоянии опьянения, а также семерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированной машины, четырёх – с тонировкой, четырёх – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель), одного – за перевозку детей с нарушением ПДД. Оформили 33 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекцици, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3679 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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