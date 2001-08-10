На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Сахалинской области вместе с коллегами из ОМВД России «Невельский» по горячим следам задержали 21-летнего жителя Новосибирской области. Молодой человек специально прилетел с материка на остров, чтобы исполнять роль курьера в интересах дистанционных аферистов – он забирал сбережения у пожилых граждан.

Предварительно установлено, что зарубежные мошенники действовали по классической схеме: звонили пенсионерам и убеждали передать наличность якобы для декларирования или помощи родственникам, попавшим в беду. За два дня от рук киберпреступников и их помощника пострадали несколько местных жителей. В Углегорске 77-летний мужчина лишился миллиона рублей, а в Аниве 74-летняя женщина отдала более 1,7 миллиона рублей.

Оперативники поймали с поличным приезжего гастролёра в Невельске в момент получения около 740 тысяч рублей от очередной жертвы – 85-летней местной жительницы. Общий ущерб трём потерпевшим составил порядка 3,5 миллиона рублей. У фигуранта изъяли всю похищенную наличность – в ближайшее время деньги вернут законным владельцам.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ, которые объединили в одно производство. Задержанного водворили в ИВС в порядке статьи 91 УПК РФ. Оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.