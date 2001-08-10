Тихоокеанское
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30 Сентября 2026
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10:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Курильского района предстанет перед судом за хранение конопли

Житель Курильского района предстанет перед судом за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Курильского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

Орган предварительного расследования установил, что в июне 2026 года обвиняемый вырастил в квартире наркосодержащее растение рода конопля и хранил его по месту проживания до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направили в Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, за совершение этого преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

 

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