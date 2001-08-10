Житель Курильского района предстанет перед судом за хранение конопли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Курильского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.
Орган предварительного расследования установил, что в июне 2026 года обвиняемый вырастил в квартире наркосодержащее растение рода конопля и хранил его по месту проживания до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направили в Курильский районный суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, за совершение этого преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На «Госуслугах» появился сервис для подготовки брачного договора
09:33 Сегодня На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
09:25 Сегодня Почти 3700 нарушений за сутки зафиксировали камеры на дорогах Сахалина
10:01 Сегодня Житель Курильского района предстанет перед судом за хранение конопли
12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 10:00 Вчера Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
- 10:57 28 Сентября В парке Гагарина высадили ещё 13 молодых деревьев
- 16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
- 10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?