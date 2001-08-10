Житель Курильского района предстанет перед судом за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Курильского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

Орган предварительного расследования установил, что в июне 2026 года обвиняемый вырастил в квартире наркосодержащее растение рода конопля и хранил его по месту проживания до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направили в Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, за совершение этого преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.