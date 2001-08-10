На «Госуслугах» появился сервис для подготовки брачного договора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале госуслуг запустили сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн. После этого останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор определяет и регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при разводе.

Услуга доступна в рамках специального сервиса «Обращение к нотариусу» из серии «жизненных ситуаций». Новый сервис размещён на госпортале на странице «Заключение брачного договора».