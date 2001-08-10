Тихоокеанское
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На «Госуслугах» появился сервис для подготовки брачного договора

На «Госуслугах» появился сервис для подготовки брачного договора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале госуслуг запустили сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн. После этого останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор определяет и регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при разводе.

Услуга доступна в рамках специального сервиса «Обращение к нотариусу» из серии «жизненных ситуаций». Новый сервис размещён на госпортале на странице «Заключение брачного договора».

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