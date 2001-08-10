Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года за помощью в трудоустройстве в Кадровый центр Сахалинской области обратились 564 жителя с ограниченными возможностями здоровья. Из них работу нашли 339 человек – более половины.
Сахалинцы и курильчане работают обработчиками справочного и информационного материала, рабочими по благоустройству, сборщиками сувенирной продукции, уборщиками, подсобными рабочими, охранниками, поварами, пекарями, дворниками и монтажниками электрооборудования летательных аппаратов.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила, что специалисты подбирают работу с учётом опыта человека и подходящих условий труда. При этом занятость – это не только работа по найму: 11 жителей региона при поддержке центра оформили самозанятость и теперь работают на себя.
Карьерные консультанты помогают соискателям подобрать вакансии, подготовить резюме и пройти собеседование. При необходимости предлагают профессиональное обучение – за девять месяцев на него направили 24 человека. Островитяне осваивают профессии охранника, оператора котельной, электрогазосварщика, водителя погрузчика, электромонтёра, делопроизводителя и специалиста по кадрам. Часть программ доступна по нацпроекту «Кадры», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Получить помощь в поиске работы, подобрать обучение или проконсультироваться по открытию своего дела можно в любом филиале Кадрового центра региона.
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