Тихоокеанское
информационное агентство
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09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекторы пресекли 131 нарушение ПДД за сутки на Сахалине

Госавтоинспекторы пресекли 131 нарушение ПДД за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 131 нарушение ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также девять автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли шестерых водителей с тонировкой, двоих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за выезд на встречную полосу, четверых – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 26 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3380 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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