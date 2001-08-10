Госавтоинспекторы пресекли 131 нарушение ПДД за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 131 нарушение ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также девять автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли шестерых водителей с тонировкой, двоих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за выезд на встречную полосу, четверых – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 26 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3380 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.