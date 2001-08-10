Сахалинка ударила сожителя ногой в голову – он умер в больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 40-летней местной жительницы. Её обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 23 сентября 2026 года вечером фигурантка вместе со своим 45-летним сожителем находилась в квартире в селе Леонидово Поронайского района – они распивали спиртные напитки. Потерпевший, будучи пьяным, уснул на полу рядом с входной дверью. Женщина стала его будить, между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры она нанесла ему множественные удары ногой в область головы. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, фигурантку задержали. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.