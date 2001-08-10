Двор дома №9 на Нагорной в Малокурильском сдадут к 1 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов проинспектировал ход благоустройства дворовой территории дома №9 по улице Нагорная в селе Малокурильское на Шикотане. Работы ведут по утверждённому графику, подрядчик завершает объект.
Двор преображают в рамках программы «Дальневосточные дворы», которую реализуют за счёт областного бюджета и Единой президентской субсидии Минвостокразвития России при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Создание комфортной среды для жителей – приоритетное направление работы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Регион активно участвует в федеральных программах благоустройства и наращивает собственные темпы обновления дворовых и общественных территорий.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, Дмитрий Аристархов отметил, что комфортная городская среда на островах формируется за счёт целого набора инструментов – областных и федеральных программ, а также национального проекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению Президента России Владимира Путина. Работа планомерная и требует внимания к деталям: важно всё – от первого эскиза до общественного контроля самих жителей. Главная оценка – то, как меняется качество жизни людей.
На сегодняшний день 7 объектов из 8 запланированных завершены – в Южно-Сахалинске, Долинске, Невельске, Корсакове, Холмске, Поронайске и Углегорске. На оставшемся объекте – дворе в Малокурильском Южно-Курильского района – работы должны сдать к 1 октября.
Главный принцип программы – активное вовлечение жителей в процесс от выбора двора до проектирования и общественного контроля работ. Это нужно, чтобы новые пространства отвечали реальным запросам людей. Адреса дворов для благоустройства определяют региональные власти на основе установленных критериев и результатов опросов населения. Программу «Дальневосточные дворы» запустили в 2022 году для создания безопасной и комфортной среды.
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