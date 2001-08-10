Тротуары на улице Буюклы в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать на этой неделе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал поручение начать асфальтирование тротуаров на улице Буюклы на этой неделе. Такое решение он принял по итогам выездного совещания, где оценил ход работ на участке от Музейной до проспекта Мира. Главный акцент – безопасность и комфорт жителей, в первую очередь детей. На особом контроле – выполнение работ «РВК-Сахалин».

Капитальный ремонт улицы ведётся в два этапа. Первый – от проспекта Мира до улицы Тихоокеанской, 34 – завершили к началу учебного года, чтобы обеспечить безопасный подход учеников школы №7.

Отдельной темой совещания стало затягивание работ со стороны «РВК-Сахалин». Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, Сергей Надсадин напомнил: летом на улице Буюклы выполнялся большой комплекс работ – перекладывали сети тепло- и водоснабжения, дорожники вели капремонт покрытия. Компания «РВК-Сахалин» не закончила работы в обещанный срок, сейчас ситуация зависит от поставки оборудования. Мэр принял решение не ждать полного завершения работ на сетях и начать асфальтирование с тротуаров уже на этой неделе – чтобы обеспечить проход детей к школе «Этнос» и всем жителям микрорайона.

И.о. начальника производственно-технического отдела МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Пискун сообщил, что общая техническая готовность объекта – около 64%. Первый слой асфальтобетона на проезжей части от проспекта Мира до ЖК «Лаперуз» уже выполнен, по обеим сторонам уложено покрытие тротуаров. Сейчас активные работы идут на участке от этого комплекса до улицы Музейной: установлены бортовые камни, выполнено устройство основания проезжей части и тротуаров, высажены газоны.

После завершения работ водоканала дорожники приступят к укладке финишного верхнего слоя асфальтобетона «единым ковром». Плановый срок завершения всех работ по контракту – 30 октября. По поручению мэра строители планируют скорректировать сроки и сдать объект раньше. Благоустройство участка от Комсомольской до Музейной, где сейчас строится научно-образовательный центр «СахалинТех» и работает большегрузная техника, запланировано на следующий год. До тех пор участок будут поддерживать текущим ремонтом.