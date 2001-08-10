Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2026
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В Южно-Сахалинске временно ограничат проезд на перекрестке улиц Поповича и Амурской
15:56, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно ограничат проезд на перекрестке улиц Поповича и Амурской

В Южно-Сахалинске временно ограничат проезд на перекрестке улиц Поповича и Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 1 октября до 17.00 2 октября проезд будет ограничен в северной части перекрестка улиц Поповича и Амурской, в районе дома № 77 по ул. Поповича.

На данном участке специалисты Сахалинской коммунальной компании будут проводить работы по восстановлению тепловых сетей.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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