В Южно-Сахалинске временно ограничат проезд на перекрестке улиц Поповича и Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 1 октября до 17.00 2 октября проезд будет ограничен в северной части перекрестка улиц Поповича и Амурской, в районе дома № 77 по ул. Поповича.

На данном участке специалисты Сахалинской коммунальной компании будут проводить работы по восстановлению тепловых сетей.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.