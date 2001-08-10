Водитель Toyota Mark 2 вылетел на встречку и врезался в столб на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября 2026 года в 07:40 в районе 497-го километра автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota Mark 2 двигался в северном направлении, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль над машиной, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а после врезался в металлическую опору освещения.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка.