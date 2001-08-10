На Сахалине задержали 27-летнего мужчину за прогулки в форме автоинспектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области сотрудники ОМВД России «Корсаковский» привлекли к ответственности местного жителя за незаконное ношение форменного обмундирования правоохранительных органов.
Факт правонарушения полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Внимание стражей правопорядка привлекла видеозапись, на которой мужчина в экипировке автоинспектора прогуливался по улицам Корсакова: гражданин заходил в торговые центры и вёл себя вызывающе, из-за чего очевидцы начали снимать его на мобильные телефоны и публиковать кадры в сети Интернет.
Сотрудники органов внутренних дел оперативно установили личность лжеполицейского и задержали его. В территориальном отделе полиции 27-летний горожанин пояснил, что купил форму дорожно-патрульной службы в одном из магазинов Южно-Сахалинска около двух лет назад. Переодеться в инспектора ДПС он решил ради развлечения. Задержанный полностью признал вину и принёс извинения жителям региона. Спецодежда изъята в качестве вещественного доказательства.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 17.12 КоАП РФ. Собранные материалы полицейскими направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот с видео Управления МВД России по Сахалинской области
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