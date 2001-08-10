Более 3500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 30 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 175 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей незарегистрированных машин, 13 – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, 13 – за технические неисправности, 10 – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 25 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3546 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.