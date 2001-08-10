Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2026
Сейчас 21:18
83,56|94,88
Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 3500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Более 3500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 30 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 175 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей незарегистрированных машин, 13 – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, 13 – за технические неисправности, 10 – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 25 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3546 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?