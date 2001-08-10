Сахалинская область станет пилотным регионом для цифровизации северного завоза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская транспортно-экспедиционная компания «Дальтранссервис» первой в России выступит площадкой для тестирований экспедиторских модулей в Федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза (ФГИС «Северный завоз»).
Северный завоз – это ежегодная кампания по обеспечению территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей жизненно важными товарами. Её отличают серьёзные логистические вызовы: короткая навигация, зависимость от ледокольной проводки, сложные мультимодальные схемы перевалки грузов и жёсткие климатические условия. До недавнего времени учёт грузопотоков не был централизованным, из-за чего возникали риски потери контроля над сроками поставок и ценообразованием.
Переломным шагом стало принятие Федерального закона № 411-ФЗ «О северном завозе», вступившего в силу в апреле 2024 года. Закон предусматривает создание ФГИС «Северный завоз». Её главная задача – обеспечить комплексный учёт, анализ и прогнозирование объёмов грузов, а также контроль цен на жизненно важные товары. Работать в системе обязаны все 19 регионов, участвующих в доставке грузов северного завоза, включая Сахалинскую область.
– Сахалинская область проявила высокую активность на этапе пилотного внедрения системы. Как региональный координатор, наше министерство направило наибольшую часть предложений по доработке системы среди субъектов РФ. Поэтому разработчик, ООО «ЭйТи Консалтинг», выбрал островной регион для апробации новых модулей, – подчеркнула министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
Испытательным полигоном станет АО «ТЭК «Дальтранссервис» – один из ключевых экспедиторов региона. Компания, базирующаяся в Южно-Сахалинске, отвечает за доставку грузов через паромную переправу Ванино – Холмск, в порт Корсаков и морские терминалы на Курильских островах.
В рамках тестирования специалисты компании будут проставлять в интерфейсе ФГИС специальный маркер «Северный завоз» на отправляемые грузы. Это позволит автоматически отслеживать их в других информационных системах – в частности, в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Технология станет основой для создания «цифрового двойника» северного завоза – имитационной модели всей логистической цепи. С её помощью можно будет заранее выявлять узкие места (например, недостаточную пропускную способность терминалов) и рассчитывать оптимальные мультимодальные схемы доставки.
– Для «Дальтранссервиса» участие в проекте – не только вклад в государственный проект, но и возможность оптимизировать собственные бизнес-процессы, снизить административную нагрузку и повысить надёжность снабжения островных территорий, – отметила заместитель генерального директора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Наталья Кузнецова.
Все этапы тестирования пройдут при участии регионального координатора северного завоза в Сахалинской области. Замечания, выявленные в ходе испытаний, будут фиксироваться сотрудниками компании и министерства и оформляться в виде предложений по улучшению системы.
Опыт сахалинских логистов ляжет в основу федеральных стандартов цифрового сопровождения северного завоза и впоследствии будет масштабирован на Арктическую зону и другие регионы России.
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