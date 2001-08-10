На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, заключившие контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, осваивают методику стрельбы из АК-74.

На сахалинском полигоне «Троицкий» военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) осваивают навыки боевой работы из штатного вооружения. В программе подготовки автоматы и пулемёты Калашникова, а также другие штатные огневые средства.

Под руководством опытных инструкторов военнослужащие учатся правильно принимать стойку для стрельбы, вести огонь из различных положений в том числе из-за укрытий и в движении, а также с неудобной руки. Отдельно отрабатываются быстрая перезарядка, снаряжение магазинов боеприпасами и устранение задержек при стрельбе (клина).

Перед практической частью занятий военнослужащие прошли инструктаж и поэтапно отработали каждый элемент по отдельности. Курс подготовки бойцов разработан с учётом опыта, полученного в зоне специальной военной операции, и адаптирован к условиям современного боя.