На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 26 сентября 2026 года в 22:06 в районе дома №239 по проспекту Мира.

По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Safari совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть на запрещающий – красный – сигнал светофора. В результате ДТП 23-летняя девушка получила телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.