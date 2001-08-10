На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 26 сентября 2026 года в 22:06 в районе дома №239 по проспекту Мира.
По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Safari совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть на запрещающий – красный – сигнал светофора. В результате ДТП 23-летняя девушка получила телесные повреждения.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.
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