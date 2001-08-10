В Макарове прошла встреча с жителями в рамках губернаторского проекта «Управдом»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча в рамках проекта «Управдом», реализуемого по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко, прошла в Макарове. Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области, государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, представители администрации проинспектировали дворы и подвалы в муниципалитете, а также ответили на вопросы старших по домам и собственников многоквартирных домов.

Первым делом комиссия провела мониторинг качества уборки дворовых территорий. В списке адресов – улицы Красноармейская, 24 и 26, 60 лет ВЛКСМ, 13 и 15. Ответственность за соблюдения порядка здесь несет МУП «Строитель». Проверяющие оценили состояние пешеходной зоны и детской площадки, входных групп, осмотрели придомовую территорию на наличие крупного мусора, проверили отсутствие мусора в урнах и на контейнерных площадках. Результат проверки показал – стандарт соблюдается.

Далее комиссия осмотрела подвальные помещения по указанным адресам. В трех их них уже проведены работы по капитальному ремонту, подвал дома № 24 по улице Красноармейской планируется откапиталить в следующем году.

Традиционно рабочую поездку продолжила встреча с управдомами и жителями многоквартирных домов. Собравшихся ознакомили с приложением «Госуслуги.Дом», разделом «Мой дом» в приложении «Острова 65», а также мессенджером «Maкс». Участникам встречи рассказали об областном конкурсе «Подъезд образцового содержания», реализации мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В ходе встречи специалисты также дали ответы на вопросы собравшихся. В частности, жителей дома № 34 по улице Милютина, 34 волновал вопрос выявленных дефектов после начала эксплуатации крыльца дома после проведенного капительного ремонта фасада. Представители Фонда капитального ремонта пояснили, дефекты будут устранены, для этого будет привлечена другая подрядная организация.

– Жильцы одного из домов обратились с жалобой на неудобный пандус. Управляющей компании было рекомендовано переделать его, чтобы он не мешал пешеходам и автомобилистам. Такие встречи помогают на месте решить волнующие жителей вопросы. Мы экономим их время, закрывая проблемы не за месяцы, а за несколько дней, и возвращаем людям главное – чувство защищённости и комфорта в собственном доме, – рассказала директор департамента жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Оксана Галашина.

Проект «Управдом» – инициированная в 2021 году губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко программа поддержки активных собственников жилья и развития института старших по многоквартирным домам. К внедрению стандарта содержания придомовой территории приступили в 2021 году по поручению главы региона. Ежемесячно специалисты организовывают выезды в районы, где инспектируют дворы и проводят встречи с населением. До конца года специалисты планируют посетить Анивский, Томаринский, Углегорский районы.