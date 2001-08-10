Для жителей Синегорска организована выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 августа, с 10.00 до 15.00 организована выездная торговля в Синегорске по адресу: ул. Коммунистическая, 42. Жители могут приобрести продукцию птицефабрики «Островная»: яйца, мясо птицы.

Актуальный график и адреса выездной торговли регулярно публикуются в канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в мессенджере МАХ.