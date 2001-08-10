Прокуратура Южно-Сахалинска добилась выплаты 14,8 млн рублей долга по зарплате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой города Южно-Сахалинска проведена проверка исполнения трудового законодательства.

Установлено, что в 2025 году перед 42 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в сумме 14,8 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона, по постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), назначено наказание в виде штрафа.

После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена.