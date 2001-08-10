«Ночь кино 2026» пройдет в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последнюю субботу лета зрители смогут бесплатно посмотреть новинки российского кино на больших экранах.
Яркий праздник отечественного кинематографа – акция «Ночь кино» – состоится уже в 11-й раз и по традиции будет приурочена ко Дню российского кино. Мероприятие охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран.
В рамках акции, проводимой в этом году 29 августа, покажут четыре российские премьеры: историческую драму «Ангелы Ладоги», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военную драму «Малыш».
В островном регионе показы «Ночи кино» пройдут при поддержке губернатора Валерия Лимаренко в 14-ти населенных пунктах области. Зрителей ждут в Южно-Сахалинске, Новотроицком, Корсакове, Долинске, Холмске, Невельске, Томари, Углегорске, Поронайске, Смирных, Охе, Южно-Курильске, Курильске и Рейдово.
Главной областной площадкой акции станет киноконцертный зал «Октябрь» в Южно-Сахалинске. Здесь для гостей подготовлена развлекательная программа: выступление сахалинских артистов, аниматоры, аквагрим, киновикторина.
Сеансы фильмов состоятся в обоих залах ККЗ «Октябрь»:
Большой зал
19:30 «Чебурашка 2» (реж. Д. Дьяченко, 6+)
22:20 «Буратино» (реж. И. Волошин, 6+)
00:20 «Ангелы Ладоги» (реж. А. Котт, 12+)
Малый зал
19:30 «Буратино» (реж. И. Волошин, 6+)
22:20 «Чебурашка 2» (реж. Д. Дьяченко, 6+)
00:20 «Малыш» (реж. А. Симонов, 16+)
Бесплатные билеты уже на сайте https://sakhkino.ru/ и в кассах кинотеатров.
Оператор проекта – Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
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