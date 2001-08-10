Свыше 2 тысяч партий кормов проверено в Сахалинске: результаты исследований Россельхознадзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проведено свыше 2,2 тысячи исследований партий кормов.

По данным на 17 августа, с начала текущего года Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» проведено свыше 2,2 тыс. исследований проб от 136 партий различных кормов.

Исследована продукция общим весом более 33,5 тыс. т и 7,7 тыс. упаковок. Чаще всего в филиал поступали пробы от партий кормовой рыбной муки сахалинских производителей — 84 пробы, по которым проведено почти 1,9 тыс. исследований.

Специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» также исследованы партии комбикормов для свиней, корма для рыб, соевого жмыха и др. виды продукции. Исследования проведены на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям (оценивалось до 35 показателей).

В итоге нарушения установлены в 7 партиях кормов общим весом 130,9 т. Выявлено 22 несоответствия нормативным показателям, которые характеризуют питательную ценность и свежесть кормов.

После получения положительных результатов исследований информация о выявлениях внесена в компонент «Веста» ФГИС «ВетИС», доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер и передана заказчикам исследований.