Историческое наследие «Артека» теперь в Сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд главной островной библиотеки пополнился уникальным изданием «Артеку — 100! История каждой артековской смены. 1925—2025» Надежды Прониной. Книгу передал в дар с памятной дарственной надписью от автора её сын, старший советник Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Пронин, прибывший на Сахалин в отпуск.

Издание представляет собой самую подробную и фундаментальную историю легендарного Международного детского центра «Артек» с момента его основания в 1925 году и по сегодняшний день. Выпущенная к столетнему юбилею лагеря издательством «Открытый текст» книга стала результатом десятилетней работы автора в ведущих архивах страны: Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном архиве Министерства обороны РФ, Музее истории Артека и других хранилищах.

Автор монографии Надежда Пронина — кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского педагогического государственного университета, пионерка «Лазурного» лагеря 1964 года и пионерская вожатая 1970–1973 годов. На протяжении многих лет она принимала активное участие в жизни «Артека» как научный консультант экологических смен, руководитель акции «Сирень Победы» и ряда тематических образовательных программ.

Книга построена по хронологическому принципу: материал представлен по десятилетиям, и для удобства пользователей описание отдельных периодов обозначено цветовым разделением. Читатель последовательно знакомится со строительством лагеря, его руководством, бытом детей, распорядком дня, устройством образования, воспитания, лечения и развитием детского творчества. Автор восстановила точное количество смен с 1925 по 2025 год и число детей, побывавших в «Артеке» за сто лет.

Колоссальный труд сопровождается огромным количеством фотодокументов, многие из которых публикуются впервые. В книге размещены QR-коды, позволяющие читателям познакомиться с книгами, песнями и отрывками из фильмов, посвящённых лагерю. Важнейшими частями издания стали душевные рассказы о вожатых и биографии всех директоров «Артека» с 1925 года до сегодняшнего дня.

Передача книги состоялась в тёплой дружеской атмосфере. Михаил Пронин, проживший на Сахалине с 1981 по 1996 год, поделился воспоминаниями о посещении библиотеки в юные годы и занятиях в иностранном клубе, которые посещал с удовольствием. Он также рассказал о собственной смене в «Артеке» в 1988 году, которая называлась «Пионеры-активисты перестройки».

В ходе беседы был затронут вопрос оцифровки издания и размещения его в Публичной электронной библиотеке, чтобы уникальный труд стал доступен широкому кругу читателей не только Сахалинской области, но и всей России.

После прохождения необходимой библиотечной обработки книга будет доступна для читателей по предварительному заказу для работы в читальном зале.