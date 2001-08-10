Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2026
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На пересечении ул. Крайней и пр. Мира будут введены временные ограничения движения
16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На пересечении ул. Крайней и пр. Мира будут введены временные ограничения движения

На пересечении ул. Крайней и пр. Мира будут введены временные ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 20 августа, в связи с продолжением асфальтирования участка пр. Мира в рамках его капитального ремонта от ул. Сахалинской до ул. Украинской для движения автотранспорта ограничат движение по обеим полосам с западной стороны ул. Крайней на пересечении с пр. Мира.

Также 21 августа будет закрыта для движения транспорта восточная сторона дороги на пересечении с пр. Мира. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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